03 апреля, 07:00Наука
Космический корабль компании SpaceX пролетел над полюсами Земли
Космический корабль компании SpaceX пролетел над полюсами Земли. В составе международного экипажа – предприниматель с Мальты, норвежский кинорежиссер, специалист по робототехнике из Германии и профессиональный путешественник из Австралии.
Миссия продлится до пяти дней. Команда проведет серию научных испытаний, включая рентгеновское исследование в космосе, а также эксперимент по выращиванию грибов в условиях микрогравитации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.