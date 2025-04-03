Космический корабль компании SpaceX пролетел над полюсами Земли. В составе международного экипажа – предприниматель с Мальты, норвежский кинорежиссер, специалист по робототехнике из Германии и профессиональный путешественник из Австралии.

Миссия продлится до пяти дней. Команда проведет серию научных испытаний, включая рентгеновское исследование в космосе, а также эксперимент по выращиванию грибов в условиях микрогравитации.

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