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03 апреля, 07:00

Наука

Космический корабль компании SpaceX пролетел над полюсами Земли

Космический корабль компании SpaceX пролетел над полюсами Земли

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Космический корабль компании SpaceX пролетел над полюсами Земли. В составе международного экипажа – предприниматель с Мальты, норвежский кинорежиссер, специалист по робототехнике из Германии и профессиональный путешественник из Австралии.

Миссия продлится до пяти дней. Команда проведет серию научных испытаний, включая рентгеновское исследование в космосе, а также эксперимент по выращиванию грибов в условиях микрогравитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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