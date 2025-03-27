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Магнитная буря завершилась на Земле. Вероятность возникновения слабых магнитных бурь в четверг, 27 марта, составляет 50%, а в пятницу, 28 марта, – 36%. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") в среду, 26 марта, предупредили о начале геомагнитной активности и ее повышения до умеренного уровня (G2).

В свою очередь, синоптик отметил, что пик возмущений магнитного поля происходил с 21:00 по московскому времени и закончился в полночь, когда индекс величины возмущений превысил отметку в шесть единиц.

"Причиной роста возмущений геомагнитного поля в очередной раз стало попадание Земли в поток быстрого, плотного и высокотемпературного солнечного ветра, проистекающего из масштабной корональной дыры на Солнце", – добавил Леус в телеграм-канале.

Однако в зоне влияния потока планета останется как в четверг, так и в пятницу. Геомагнитное спокойствие вернется в субботу, 29 марта, подчеркнул синоптик и добавил, что пик возмущений, вероятно, был пройден, благодаря чему магнитное поле Земли будет находиться в слабом возмущенном состоянии.

Ранее ученые NASA с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб впервые запечатлели полярные сияния на Нептуне. Сведения для создания изображения были получены в июне 2023 года при помощи спектрографа ближнего инфракрасного диапазона Уэбба. К изображению планеты астрономы также получили спектр для характеристики состава и измерения температуры ионосферы Нептуна.