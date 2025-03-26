Москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 29 марта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жители столицы смогут увидеть частичное солнечное затмение в субботу, 29 марта, с 14:50 до 15:10. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на профессора Института космических исследований Российской академии наук, доктора физико-математических наук Сергея Богачева.

Еще одно частичное солнечное затмение в текущем году произойдет 21 сентября. При этом, отметил Богачев, ни в одну из дат не наступит полная ночь на Земле. Солнце в результате явления просто превратится в "месяц", однако он будет разных размеров в зависимости от региона.

В субботу затмение смогут наблюдать жители северной части России, а москвичи застанут Солнце, диск которого на 10% будет закрыт Луной. Жители Санкт-Петербурга смогут понаблюдать 20% перекрытия Солнца спутником Земли.

Однако то затмение, которое произойдет в сентябре, москвичи не смогут увидеть, предупредил ученый.

"Так что к концу марта у них появилась уникальная возможность увидеть солнечное затмение в этом году", – подытожил Богачев.

Вместе с тем жители столицы смогут увидеть в ночь с 22 на 23 апреля пик звездопада Лириды. Метеорный поток будет активен с 16 по 25 апреля. При этом условия для наблюдения за явлением будут благоприятными, так как Луна будет находиться в фазе последней четверти и не помешает.