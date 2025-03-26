Магнитная буря началась на Земле

Фото: 123RF/mkarco

Магнитная буря обрушилась на Землю 26 марта. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

На данный момент степень возмущения магнитного поля Земли достигла умеренного уровня (G2). В связи с этим могут фиксироваться проблемы в энергетических системах, радионавигации и высокочастотной радиосвязи. Также наблюдаются полярные сияния до широты в 50 градусов.

Ранее профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев предупредил, что из-за усиления солнечного ветра в апреле на Земле ожидается большое количество магнитных бурь. Однако он назвал этот прогноз предварительным.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач высшей категории Елена Резник рассказала, что метеозависимые люди могут чувствовать недомогание во время магнитных бурь. Эксперт считает, что в большей степени подвержены воздействию магнитных бурь пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями.

Резник посоветовала метеозависимым людям своевременно обследоваться, найти грамотного врача и выполнять все рекомендации – в таком случае воздействие бурь будет минимальным.

