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Пятиметровый астероид пролетит вблизи Земли 26 января

Пятиметровый астероид пролетит вблизи Земли 26 января

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Российский астроном предупредил о летящем к Земле астероиде. Геннадий Борисов, который обнаружил небесное тело, уверен, что пятиметровый астероид приблизится к планете 26 января.

Как считает ученый, опасности он не представляет. Во-первых, у него небольшие размеры, а траектория движения астероида проходит в нескольких тысячах километров от Земли. При этом космический объект обладает достаточно большой яркостью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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