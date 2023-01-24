Пятиметровый астероид пролетит вблизи Земли 26 января

Российский астроном предупредил о летящем к Земле астероиде. Геннадий Борисов, который обнаружил небесное тело, уверен, что пятиметровый астероид приблизится к планете 26 января.

Как считает ученый, опасности он не представляет. Во-первых, у него небольшие размеры, а траектория движения астероида проходит в нескольких тысячах километров от Земли. При этом космический объект обладает достаточно большой яркостью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.