Пятиметровый астероид пролетит вблизи Земли 26 января

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Астероид диаметром 5–6 метров пролетит мимо Земли в четверг, 26 января. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал астроном Геннадий Борисов.

"Пару дней назад появился такой астероид в моих наблюдениях, я отправил данные в Центр малых планет. Несколько обсерваторий наблюдали его", – пояснил ученый.

Он отметил, что небесному телу дали предварительное название 2023 BU.

По словам Борисова, данный астероид неопасен для Земли, поскольку пролетит в нескольких тысячах километров от планеты. Кроме того, опасными принято считать небесные тела, чей диаметр превышает 150 метров.

2023 BU обладает высокой яркостью, однако увидеть его смогут только жители южного полушария Земли. Наблюдать его можно будет даже в любительские телескопы.

В ноябре прошлого года стало известно об обнаружении астрономами крупнейшего за последние восемь лет астероида. Ширина небесного тела под названием 2022 AP7 составляет 1,5 километра. При этом существует потенциальная опасность его столкновения с Землей.



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