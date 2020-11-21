МКС пролетит над Владивостоком

Уже сегодня вечером россияне смогут увидеть МКС своими глазами. Заметить станцию в небе будет возможно даже без оптических приборов. Сегодня она пролетит над Владивостоком.

У москвичей возможность увидеть МКС будет с 26 ноября по 4 декабря. Точное время пролета станции над Россией указал космонавт Антон Шкаплеров, разместив график в своих соцсетях. По яркости станция может соперничать даже с Юпитером и Венерой. При пролете также заметно ее быстрое движение среди звезд. Искать станцию нужно на южной стороне небосвода.

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