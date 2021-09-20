Crew Dragon c первым гражданским экипажем вернулся на Землю

Космонавтов-любителей вернули на Землю. В компании SpaceX завершили в своем роде уникальную миссию под названием Inspiration 4.

Среди членов экипажа корабля Crew Dragon не было профессиональных космонавтов. Три дня на орбите провели ассистент врача, инженер по обработке данных, профессор геологии, а также миллиардер Джаред Айзекман. Именно он купил билеты на борт для всей компании.

Участники миссии провели в космосе три дня. В SpaceX сообщили, что после приземления они чувствуют себя хорошо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.