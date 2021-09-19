Корабль Crew Dragon c гражданским экипажем приводнился в Атлантике

Корабль Crew Dragon c полностью гражданским экипажем завершил трехдневную миссию на орбиту и приводнился в Атлантическом океане.

"Добро пожаловать на планету Земля", – говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Запуск был осуществлен 16 сентября со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди НАСА в штате Флорида. Корабль провел трое суток на высоте 575 километров, это выше орбиты МКС более чем на 100 километров.

В гражданский экипаж вошли 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор и 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.