Китайский корабль "Шэньчжоу-12" с космонавтами успешно вышел на орбиту

Фото: depositphotos/rottenman

Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту успешно вышел на орбиту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Китайской программы пилотируемых полетов.

Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" был произведен в четверг, 17 июня, в 09:22 (04:22 по московскому времени). Взлет осуществлялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Примерно через 573 секунды после пуска корабль "Шэньчжоу-12" отделился от ракеты и вышел на указанную орбиту.

"Трое космонавтов успешно отправлены в космос, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным", – уточняется в заявлении.

Известно, что в состав экипажа корабля входят космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Далее "Шэньчжоу-12" направится к строящейся орбитальной станции КНР.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прошли первую тренировку по управлению космическим кораблем "Союз" в Центре подготовки космонавтов.

Полет на МКС актриса и режиссер совершат в рамках съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории кинокартина, которую снимут на орбите Земли.