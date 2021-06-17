Китайский корабль "Шэньчжоу-12" с космонавтами успешно вышел на орбиту

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Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту успешно вышел на орбиту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Китайской программы пилотируемых полетов.
Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" был произведен в четверг, 17 июня, в 09:22 (04:22 по московскому времени). Взлет осуществлялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
Примерно через 573 секунды после пуска корабль "Шэньчжоу-12" отделился от ракеты и вышел на указанную орбиту.
"Трое космонавтов успешно отправлены в космос, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным", – уточняется в заявлении.
Известно, что в состав экипажа корабля входят космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Далее "Шэньчжоу-12" направится к строящейся орбитальной станции КНР.
Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прошли первую тренировку по управлению космическим кораблем "Союз" в Центре подготовки космонавтов.
Полет на МКС актриса и режиссер совершат в рамках съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории кинокартина, которую снимут на орбите Земли.
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