Американская ракета не смогла вывести на орбиту часть метеоспутников NASA

Ракета-носитель американской частной компании "Astra" не смогла вывести на орбиту два из шести метеоспутников миссии NASA "Tropics", с помощью которых планировалось наблюдать за циклонами.

Запуск прошел на мысе Канаверал во Флориде. Причина неудачи, по словам специалистов, заключается в том, что раньше времени отключилась вторая ступень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

