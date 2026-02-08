Новости мира: ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 25 мини-спутников

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 25 мини-спутников. Основная задача устройств состоит в пополнении орбитальной группировки системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Сильный боковой ветер с порывами до 20 метров в секунду помешал приземлиться самолету в аэропорту Лиссабона. Борт раскачивало в полете и в момент, когда шасси уже коснулись полосы, пилоты вновь подняли судно вверх.

