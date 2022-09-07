В Таиланде на видео сняли шкваловый ворот

В Таиланде на видео сняли очень редкое явление – шкваловый ворот или грозовой вал. Такой ворот образуется при высокой влажности из-за взаимодействия потоков воздуха разных температур.

Облака "закручиваются" при усилении ветра у земли. Хоть и выглядит это довольно устрашающе, само явление опасности не представляет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.