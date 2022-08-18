Российским космонавтам пришлось досрочно вернуться на борт МКС

Российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву, выполнявшим работы в открытом космосе, пришлось досрочно вернутся на борт МКС. Решение было принято после того, как на скафандре Артемьева начались проблемы с аккумулятором.

Космонавт был вынужден срочно вернуться в шлюз, где его костюм подключили к бортовому электропитанию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.