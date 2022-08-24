NASA показало детальные снимки Юпитера, сделанные James Webb, – самым крупным космическим телескопом. Телескоп изучает Вселенную в невидимом для человека инфракрасном свете, поэтому изображения преобразуют с помощью фильтров.

После обработки на снимках можно увидеть полярные сияния, туманы и даже шторм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.