NASA представило сервис, имитирующий голос человека в марсианских условиях

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NASA представило онлайн-сервис, позволяющий услышать собственный голос так, будто человек говорит на Марсе. Об этом сообщается на сайте американского космического ведомства.

Отмечается, что специальная программа была создана на основе данных, полученных с ровера Perseverance, исследующего Красную планету. Они включают звуки, записанные микрофонами марсохода, сведения об атмосфере и почве.

"Хотя Земля и Марс – совершенно разные планеты, возможно, было бы приятно узнать, что будь вы на Марсе, то звучали бы почти так же, как и сейчас. Вы бы слышали более тихую, приглушенную версию того, что слышите на Земле. Также пришлось бы ждать чуть дольше, чтобы услышать звуки", – говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые звуки человек и вовсе бы не услышал на Красной планете, например свист или пение птиц. Дело в том, что атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, из-за чего звуки высокой частоты на дальних расстояниях поглощаются.

В мае этого года ровер Curiosity зафиксировал на поверхности Марса прямоугольное отверстие, напоминающее вход в катакомбы. СМИ назвали данное открытие жутковатым. Тем не менее эксперт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл объяснил, что размер "двери" не превышает 30 сантиметров, а сама она является углублением на стыке трещин скалы.

