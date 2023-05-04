"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о втором раунде лунной гонки

Второй раунд лунной гонки в самом разгаре. Ученые из России, США и Китая осваивают новые космические технологии, которые хотят испробовать уже на Луне.

Например, китайские космонавты планируют высадиться на Луне к 2030 году, а позднее там хотят создать обитаемую международную лунную исследовательскую станцию. На ней они намерены проводить биомедицинские эксперименты и наблюдать за Землей.

О том, какой проект реализуют в России, – в эфире телеканала Москва 24.