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"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о втором раунде лунной гонки

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о втором раунде лунной гонки

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Второй раунд лунной гонки в самом разгаре. Ученые из России, США и Китая осваивают новые космические технологии, которые хотят испробовать уже на Луне.

Например, китайские космонавты планируют высадиться на Луне к 2030 году, а позднее там хотят создать обитаемую международную лунную исследовательскую станцию. На ней они намерены проводить биомедицинские эксперименты и наблюдать за Землей.

О том, какой проект реализуют в России, – в эфире телеканала Москва 24.

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