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17:48

Наука

Провал или успех? Почему неудавшийся запуск Starship все равно стал сенсацией

Cверхтяжелая ракета-носитель Super Heavy с космическим кораблем Starship, запущенная компанией SpaceX 20 апреля, взорвалась через несколько минут после старта. О том, почему Илон Маск все равно считает этот запуск удачным, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Космонавтика полна парадоксов. Один из них заключается в том, что осваивать околоземное пространство нам мешает собственная планета, а конкретнее – ее гравитация и атмосфера. Чтобы вырвать из цепких лап притяжения, протолкнуть сквозь газовую оболочку и отправить в космос хоть какой-нибудь аппарат более-менее приличных размеров и массы, нужно потратить чудовищное количество энергии.

Масса корабля "Союз" – около семи тонн, а чтобы вывести его на орбиту, требуется сжечь 274 тонны ракетного топлива. При этом подавляющая часть и корабля, и его ракеты в процессе полета уничтожается. Если спроецировать аналогию на автомобиль, то каждая микролитражка тащила бы за собой железнодорожную цистерну с бензином, а к финальной точке маршрута доезжало бы только водительское кресло, и то не полностью.

Летать в космос сложно, опасно и дорого. Но отменить физику невозможно, а потому нужно искать другие способы снизить стоимость запусков. Один из самых передовых на сегодня – это многоразовые ракеты. Носитель выталкивает на орбиту полезный груз, а затем возвращается на Землю, аккуратно приземляясь в заданной точке. После относительно небольшого ремонта ракету можно вновь отправить в космос: получится в тысячи раз дешевле, чем строить новую. И все равно на каждом этапе полета корабль постоянно подвергается опасности. Все может пойти не так в любую минуту.

Super Heavy – это самая большая и мощная ракета, которую смогло построить человечество. Высота – 120 метров, масса – 5 000 тонн, полезная нагрузка – 150 тонн. Именно она должна будет доставить людей на Марс, а до этого на Луну – по крайней мере, так планируется. Но перед этим нужно произвести множество тестовых запусков, и один из них был назначен на 17 апреля.

По замыслу, корабль должен был совершить один оборот вокруг земного шара. Правда, этот старт был отменен по техническим причинам и перенесен на три дня. 20 апреля на базе Starbase в Бока-Чика (Техас) в 16:34 по московскому времени состоялся второй запуск, тоже после небольшой технической заминки. Поначалу все шло хорошо: ракета, несущая корабль Starship, уже через три минуты поднялась на 38 километров, но именно в этот момент из строя вышли сразу несколько из 33 двигателей. Ракета потеряла курс и начала двигаться по спирали. Автоматика и центр управления полетом какое-то время пытались исправить ситуацию, но быстро стало понятно, что это бесполезно. ЦУП дал команду на "завершение испытаний" – иначе говоря, на подрыв. Super Heavy взорвалась и упала в Мексиканский залив.

После падения Илон Маск поздравил команду с "захватывающим тестовым запуском", и этому действительно есть причины. На самом деле аварии прототипов – обыденная и даже необходимая часть космических технологий. Ракеты не могут взлетать без неудачных запусков, точно так же, как автомобили не выходят в серию без краш-тестов. Что уж говорить о самом большом в истории космическом корабле!

До этого Super Heavy и Starship испытывали по отдельности, это был первый полет полной системы "корабль-носитель". Успехом можно считать уже то, что вся гигантская конструкция вообще смогла оторваться от стартового стола.

Перед тестом Маск оценивал вероятность успеха всего в 50% и говорил, что, если все пойдет по плану, – это будет невероятный успех. После взрыва он заявил, что SpaceX многому научилась во время испытаний и теперь готова к следующему запуску, который состоится через несколько месяцев.

Впереди нас ждет много интересного. В 2024 году на окололунную орбиту должен быть отправлен пилотируемый корабль, а на 2025-й запланирована высадка людей на Луну. Дальше – отправка на спутник Земли роботов, строительство лунной базы, добыча полезных ископаемых, лунный туризм... Надеемся, что все пройдет по плану.

Хотя...

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