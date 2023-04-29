Российские спортсмены завоевали 6 золотых медалей на Боливарианских играх

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские спортсмены смогли взять 6 золотых медалей в 7 день на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Они проходят Венесуэле, сообщает РИА Новости.

Так, победу в пляжном волейболе одержали Елизавета Лудкова/Арина Ряжнова и Алексей Архипов/Дмитрий Веретюк, в командном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике медали забрали Николь Диас Римарачин в индивидуальном и сборная России, в парном турнире по настольному теннису первыми оказались Ольга Воробьева и Яна Носкова. Воробьева вместе с Савелием Кизимовым также забрала награду в смешанном разряде.

Так, всего награды сборной России насчитывают 19 золотых, 13 серебряных и 4 бронзовые медали.

Игры проходят с 21 по 29 апреля в Каракасе и Ла-Гуайре. На них россияне выходят под национальным флагом в качестве специального гостя. В делегацию были включены 48 российских спортсменов.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Москва изучает рекомендации Международного олимпийского комитета к российским спортсменам перед Олимпиадой. По его словам, российские власти составляют подходы и формируют позицию РФ по данной теме.

В январе этого года МОК рассказал, на каких условиях российские спортсмены смогут участвовать в мировых состязаниях. Так, к соревнованиям допускаются те, кто не выступает против миротворческой миссии комитета, активно поддерживая СВО на Украине.

Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений