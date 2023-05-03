Российский спутник "Космос-2222" сгорел в атмосфере

Фото: depositphotos/Imaginechina-Tuchong

Российский спутник раннего предупреждения ракетных нападений "Космос-2222" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Space-Track.

О том, что спутник массой почти две тонны должен сгореть в атмосфере в районе майских праздников, сообщал Институт прикладной математики имени Келдыша еще в апреле. Отмечается, что космический аппарат был запущен на околоземную орбиту с космодрома Плесецк в 1992 году.

В конце марта этого года ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Космическому аппарату был присвоен порядковый номер "Космос-2568".

