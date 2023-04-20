Спутник NASA RHESSI, за падение которого приняли болид под Киевом, сошел с орбиты

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Солнечный зонд NASA RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт spacetrack.org, где публикуется информация Космического командования ВС США.

Ранее за падение этого спутника в Киеве приняли упавший космический болид. На сайте космический объект указан как сошедший с орбиты. Он числится в каталоге Командования воздушно-космической обороны Штатов под номером 27370.

Спутник RHESSI запустили в 2002 году. Он вел наблюдения за вспышками на Солнце до 2018 года. Научная миссия аппарата завершилась из-за потери связи с Землей.

Вечером 19 апреля в небе над украинской столицей и Киевской областью была замечена яркая вспышка неизвестного происхождения. Местные СМИ сообщали, что в небе были слышны взрывы.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что яркая вспышка в небе над городом произошла из-за падения на Землю космического спутника NASA.

Позже в NASA опровергли заявления украинских властей о том, что яркую вспышку над Киевом вызвало падение американского спутника. Отмечалось, что NASA по вопросу о спутнике работает совместно с министерством обороны США.