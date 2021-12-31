Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом. Мэр назвал Новый год праздник отдохновения от проблем и забот, а также мечтаний о будущем.

"Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения. С наступающим новым, 2022 годом! С праздником, друзья", – сказал градоначальник.

Он поблагодарил горожан за трудолюбие, таланты, терпение. Отдельное спасибо мэр выразил врачам и медсестрам, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с пандемией коронавируса.

