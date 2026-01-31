Собянин рассказал о создании круглогодичных спортплощадок в Москве

В Москве меняется городская инфраструктура зимнего и летнего отдыха. В городе начали обновлять лыжные трассы и зоны у воды. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, практически во всех районах Москвы создаются круглогодичные спортплощадки нового формата. Благодаря современным технологиям они быстро переводятся из зимнего режима в летний.

