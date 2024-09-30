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Новости

Новости

30 сентября, 18:00

Новости

Новости часа: в сентябре в Москве открылось 19 обновленных поликлиник

Новости часа: в сентябре в Москве открылось 19 обновленных поликлиник

Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: Собянин сообщил о росте поддержанного городом экспорта в страны БРИКС+

Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Новости часа: Собянин назвал Москву одним из самых умных и технологичных городов мира

Собянин объявил о грядущем начале осеннего сезона проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: Собянин сообщил о росте поддержанного городом экспорта в страны БРИКС+

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В сентябре 19 московских поликлиник открыли после реконструкции.
Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва прорабатывает допмеры по поддержке женщин в кризисных ситуациях. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Арендаторам квартир с газовым оборудованием в столице напомнили о мерах безопасности. Перед заключением договора арендаторы квартир должны убедиться в отсутствии задолженности, проверить исправность газового оборудования, а в дальнейшем соблюдать технику безопасности. Об этом сообщил АО "Мосгаз".

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