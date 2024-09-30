Новости часа: в сентябре в Москве открылось 19 обновленных поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В сентябре 19 московских поликлиник открыли после реконструкции.

Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва прорабатывает допмеры по поддержке женщин в кризисных ситуациях. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Арендаторам квартир с газовым оборудованием в столице напомнили о мерах безопасности. Перед заключением договора арендаторы квартир должны убедиться в отсутствии задолженности, проверить исправность газового оборудования, а в дальнейшем соблюдать технику безопасности. Об этом сообщил АО "Мосгаз".