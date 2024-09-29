Собянин заявил, что детская кардиохирургия в Москве отвечает лучшим мировым стандартам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детская кардиохирургия в Москве соответствует лучшим мировым стандартам, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Этому способствует модернизация инфраструктуры, а также комплексный подход к оказанию медицинской помощи, который реализуется в столице, и квалифицированные кадры, отметил мэр.



Так, дети, у которых были выявлены сердечно-сосудистые паталогии, получают высокотехнологичную хирургическую помощь в городских Филатовской и Морозовской больницах.



Врачи постоянно работают над усовершенствованием методов лечения и профилактики, подчеркнул Собянин. В настоящий период они прибегают к методике раннего перевода на самостоятельное дыхание после операции. Такой подход позволяет значительно сократить время нахождения ребенка в реанимации.



Вместе с тем современные технологии дают медикам возможность выявлять болезни сердца у детей на ранней стадии беременности матери. Таким образом, врачи приступают к планированию лечения и снабжают родителей необходимой информацией еще до рождения ребенка.

Кроме того, с начала 2024 года для столичных сосудистых центров были приобретены восемь новых ангиографов с функцией 3D-моделирования. Благодаря этим технологиям врачи могут создавать высокоточные модели сосудистой сети больного с учетом всех особенностей, рассказал мэр.