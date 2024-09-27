Собянин: сосудистые центры получили 8 ангиографов с функцией 3D-моделирования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Восемь новых ангиографов с функцией 3D-моделирования были приобретены для столичных сосудистых центров с начала 2024 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Мэр отметил, что благодаря технологиям 3D-моделирования врачи могут создавать высокоточные модели сосудистой сети больного с учетом всех особенностей.

Кроме того, с помощью этого новшества медики могут потренироваться перед операцией: изучить маршрут к очагу поражения сосуда, выбрать подходящее место для установки стента и подобрать его размер. Это, как подчеркнул Собянин, позволит снизить риски в ходе операций, а также сократить время хирургического вмешательства.



При этом одним из преимуществ 3D-моделирования является отсутствие необходимости в дополнительных рентген-исследованиях. Таким образом, снижается лучевая нагрузка на пациентов.



"Также технологии трехмерного моделирования активно применяются и для обучения рентген-хирургов", – подытожил мэр.

Ранее в Москве врачи начали использовать нейросеть для выявления смещения позвонков. Сервис на основе искусственного интеллекта позволяет медикам не пропустить смещение позвонков при описании рентгенограмм позвоночника. Он автоматически проводит необходимые измерения, что ускоряет процесс подготовки заключения и помогает начать лечение как можно раньше.

