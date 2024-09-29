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Новости

29 сентября, 22:15

Город

Москвичам рассказали, как столичные медики спасают жизни пациентов

Москвичам рассказали, как столичные медики спасают жизни пациентов

Собянин рассказал, как в столице спасают самых маленьких пациентов

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Москвичам рассказали, как столичные медики спасают жизни пациентов и какое оборудование для этого используют. Каждый год в столице появляются на свет до 1,5 тысячи детей с различными пороками сердца. К каждому нужно найти особый подход.

Благодаря современным технологиям и новейшему оснащению проводить кардиохирургические и сосудистые операции столичные врачи могут даже недоношенным детям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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