Москвичам рассказали, как столичные медики спасают жизни пациентов и какое оборудование для этого используют. Каждый год в столице появляются на свет до 1,5 тысячи детей с различными пороками сердца. К каждому нужно найти особый подход.

Благодаря современным технологиям и новейшему оснащению проводить кардиохирургические и сосудистые операции столичные врачи могут даже недоношенным детям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

