Более 300 тысяч приемов провели врачи научного центра имени Логинова за год

За год, с момента открытия нового корпуса, в Московском клиническом научном центре имени Логинова врачи-онкологи провели свыше 300 тысяч приемов. Каждую неделю хирурги здесь выполняют более 200 высокотехнологичных операций. Возможности возрастут после обновления еще двух корпусов.

В центре оказывают помощь пациентам на уровне мировых стандартов. Помогает врачам современное оборудование – три линейных ускорителя. Такие аппараты позволяют точно облучать опухоли любой формы и расположения, минимально затрагивая здоровые ткани пациента.



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