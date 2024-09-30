Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 07:30

Город

Более 300 тысяч приемов провели врачи научного центра имени Логинова за год

Более 300 тысяч приемов провели врачи научного центра имени Логинова за год

Собянин рассказал, как в столице спасают самых маленьких пациентов

Москвичам рассказали, как столичные медики спасают жизни пациентов

Собянин рассказал, как в столице спасают самых маленьких пациентов

Клинические испытания вакцины от аллергии на березу начнутся в октябре

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам

Сергей Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам

Собянин: сосудистые центры получили 8 ангиографов с функцией 3D-моделирования

"Это Москва. Соц.блок": спортивная медицина

"Мой район. Новости": 7 роботических систем для операций появились в онкоклиниках столицы

За год, с момента открытия нового корпуса, в Московском клиническом научном центре имени Логинова врачи-онкологи провели свыше 300 тысяч приемов. Каждую неделю хирурги здесь выполняют более 200 высокотехнологичных операций. Возможности возрастут после обновления еще двух корпусов.

В центре оказывают помощь пациентам на уровне мировых стандартов. Помогает врачам современное оборудование – три линейных ускорителя. Такие аппараты позволяют точно облучать опухоли любой формы и расположения, минимально затрагивая здоровые ткани пациента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоМаксим ШаманинНика КараваеваАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика