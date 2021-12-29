Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Волоколамского шоссе

В 2022 году приведут в порядок территорию рядом с Волоколамским шоссе. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Саму трассу недавно реконструировали, теперь из нее хотят сделать "шоссе комфортной пересадки" с удобными автобусными остановками и пешеходными переходами. Также займутся парками и другими местами для прогулок.

В частности, перед Строгановским училищем установят лавочки и сделают освещение. Кроме того, обновят парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки". Там отремонтируют спортивные площадки и другую инфраструктуру для отдыха.

Собянин напомнил, что высказать свое мнение о городских проектах можно на портале "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.