В Москве запустили второй маршрут для речных электротрамваев

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Следовать электротрамваи будут от станции ЗИЛ до Печатников. Маршрут поможет пассажирам сэкономить до 30–40 минут.

Крыша ресторана "Shooga" загорелась в подмосковном Красногорске. Первые кадры ЧП на Пятницком шоссе прислали очевидцы. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. На данный момент пламя уже потушили.

29 сентября температура практически установила рекорд в Москве. По данным Гидрометцентра РФ, не хватило всего лишь одной десятой градуса, чтобы побить максимум, зафиксированный в 1900 году. Когда теперь ждать похолодания и дождей – в эфире телеканала "Москва 24".