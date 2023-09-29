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Новости

29 сентября, 20:00

Новости

В Москве запустили второй маршрут для речных электротрамваев

В Москве запустили второй маршрут для речных электротрамваев

Собянин сообщил, что южная рокада готова на 85%

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Новости часа: инновационную экосистему создали для поддержки изобретателей в Москве

Собянин рассказал о создании в Москве уникальной инновационной экосистемы

Новости часа: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

Собянин: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

Новости часа: новый маршрут речного транспорта позволит сэкономить время в пути по столице

Новости часа: Собянин открыл второй маршрут речного транспорта на Москве-реке

Собянин открыл второй круглогодичный маршрут на Москве-реке от ЗИЛ до района Печатники

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Следовать электротрамваи будут от станции ЗИЛ до Печатников. Маршрут поможет пассажирам сэкономить до 30–40 минут.

Крыша ресторана "Shooga" загорелась в подмосковном Красногорске. Первые кадры ЧП на Пятницком шоссе прислали очевидцы. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. На данный момент пламя уже потушили.

29 сентября температура практически установила рекорд в Москве. По данным Гидрометцентра РФ, не хватило всего лишь одной десятой градуса, чтобы побить максимум, зафиксированный в 1900 году. Когда теперь ждать похолодания и дождей – в эфире телеканала "Москва 24".

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