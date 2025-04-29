Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 14:30

Мэр Москвы

В градостроительном комплексе Москвы произошли кадровые изменения

В градостроительном комплексе Москвы произошли кадровые изменения

Сергей Собянин рассказал о строительстве новой трамвайной линии

Сергей Собянин поделился, как проходит акция "Расскажи о своем герое"

Собянин рассказал, куда обращаться по городским вопросам в майские праздники

Сергей Собянин: 19 вылетных магистралей Москвы будут обновлены

Мэр Москвы рассказал о модернизации скорой медицинской помощи

Собянин: дома по реновации создаются с учетом потребностей маломобильных горожан

Сергей Собянин рассказал о работе уличных парковок в майские праздники

Сергей Собянин рассказал о строящейся Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

В градостроительном комплексе столицы произошли кадровые перестановки, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Крупнейшую инжиниринговую компанию страны – АО "Мосинжпроект" – возглавил Максим Гаман. Он имеет большой опыт в реализации масштабных строительных проектов.

Теперь предприятие будет заниматься развитием транспортной инфраструктуры и другими ключевыми задачами. Департамент городского имущества возглавила Екатерина Соловьева, ранее руководившая столичным управлением Федеральной антимонопольной службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыполитикагородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика