В градостроительном комплексе Москвы произошли кадровые изменения

В градостроительном комплексе столицы произошли кадровые перестановки, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Крупнейшую инжиниринговую компанию страны – АО "Мосинжпроект" – возглавил Максим Гаман. Он имеет большой опыт в реализации масштабных строительных проектов.

Теперь предприятие будет заниматься развитием транспортной инфраструктуры и другими ключевыми задачами. Департамент городского имущества возглавила Екатерина Соловьева, ранее руководившая столичным управлением Федеральной антимонопольной службы.

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