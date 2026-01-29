Сергей Собянин поблагодарил московскую полицию за обеспечение правопорядка

Сергей Собянин поблагодарил и наградил московскую полицию за обеспечение правопорядка на ключевых событиях прошлого года. Москва становится безопаснее, число преступлений снижается, добавил мэр.

В 2025 году в столице прошло большое количество масштабных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, город принимал делегации из десятков стран, включая около 30 глав государств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.