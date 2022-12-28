Собянин открыл новый скоропомощной стационарный корпус ГКБ им Вересаева

Сергей Собянин открыл скоропомощной стационарный комплекс при городской клинической больнице имени Вересаева. По словам мэра, это первый из шести подобных запланированных корпусов Москвы.

В скоропомощном комплексе сделали современное диагностическое оборудование, а также хирургическое и гибридные операционные. Все устроено таким образом, чтобы быстрее спасти экстренных пациентов. Причем в особо сложных случаях медики смогут проводить телемедицинский консилиум с участием ведущих специалистов-реаниматологов.

Сколько срочных пациентов сможет принимать такой корпус в сутки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.