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Собянин открыл новый скоропомощной стационарный корпус ГКБ им Вересаева

Собянин открыл новый скоропомощной стационарный корпус ГКБ им Вересаева

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Сергей Собянин открыл скоропомощной стационарный комплекс при городской клинической больнице имени Вересаева. По словам мэра, это первый из шести подобных запланированных корпусов Москвы.

В скоропомощном комплексе сделали современное диагностическое оборудование, а также хирургическое и гибридные операционные. Все устроено таким образом, чтобы быстрее спасти экстренных пациентов. Причем в особо сложных случаях медики смогут проводить телемедицинский консилиум с участием ведущих специалистов-реаниматологов.

Сколько срочных пациентов сможет принимать такой корпус в сутки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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