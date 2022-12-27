Северный дублер Кутузовского проспекта планируют запустить в конце 2023 года – Бочкарев

К концу 2023 года планируется открыть движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью Москве 24. 11 километров дороги соединят мост в районе "Москва-Сити" с Северным обходом Одинцова.

Кроме того, Бочкарев рассказал, какие работы там ведутся в данный момент. Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.