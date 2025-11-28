Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2026 год. Как сообщил мэр в своем блоге в мессенджере MAX, столица является мировым лидером по темпам улучшения городской среды.

В следующем году работы пройдут на более чем 3,5 тысячи объектов, включая 7 набережных, 5 парков и 6 общественных пространств. Также планируется благоустроить свыше 2 тысяч дворов, где появятся современные детские площадки и уличные спортзалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.