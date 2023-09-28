Новости часа: зоны для отдыха и занятий спортом создали у прудов-регуляторов в Марьине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зоны для отдыха и занятий спортом создали у прудов-регуляторов в Марьине. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение в центре Москвы будет закрыто 29 сентября из-за проведения концерта на Красной площади. Об этом заявили в Дептрансе.

В пресс-службе МЧС РФ предупредили жителей Подмосковья о риске пожаров в ближайшие дни. Дело в том, что сентябрь в столице стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений.