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Новости

28 сентября, 20:00

Общество

Новости часа: зоны для отдыха и занятий спортом создали у прудов-регуляторов в Марьине

Новости часа: зоны для отдыха и занятий спортом создали у прудов-регуляторов в Марьине

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин сообщил, что около 12 млн туристов посетили столицу за лето

Собянин: доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза

Новости часа: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Новости часа: Собянин рассказал о программах, которые реализуют в столице

Собянин: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Собянин сообщил, что около 12 млн туристов посетили Москву за лето

Новости часа: Собянин заявил о необходимости пересмотреть планы с учетом текущих вызовов

Доходы Москвы выросли в 3,2 раза за 12 лет – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зоны для отдыха и занятий спортом создали у прудов-регуляторов в Марьине. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение в центре Москвы будет закрыто 29 сентября из-за проведения концерта на Красной площади. Об этом заявили в Дептрансе.

В пресс-службе МЧС РФ предупредили жителей Подмосковья о риске пожаров в ближайшие дни. Дело в том, что сентябрь в столице стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений.

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