Собянин: дома по реновации создаются с учетом потребностей маломобильных горожан

Реновация делает жизнь маломобильных москвичей комфортнее. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В столице в 12 округах и 80 районах уже оборудовано свыше тысячи квартир, адаптированных под потребности горожан с особенностями здоровья.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, такие квартиры соответствуют всем необходимым стандартам: широкие коридоры, специальные входные группы и доступная инфраструктура.

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