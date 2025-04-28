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28 апреля, 14:15

Мэр Москвы

Собянин: дома по реновации создаются с учетом потребностей маломобильных горожан

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Реновация делает жизнь маломобильных москвичей комфортнее. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В столице в 12 округах и 80 районах уже оборудовано свыше тысячи квартир, адаптированных под потребности горожан с особенностями здоровья.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, такие квартиры соответствуют всем необходимым стандартам: широкие коридоры, специальные входные группы и доступная инфраструктура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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