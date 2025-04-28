28 апреля, 14:15Мэр Москвы
Собянин: дома по реновации создаются с учетом потребностей маломобильных горожан
Реновация делает жизнь маломобильных москвичей комфортнее. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В столице в 12 округах и 80 районах уже оборудовано свыше тысячи квартир, адаптированных под потребности горожан с особенностями здоровья.
Как отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, такие квартиры соответствуют всем необходимым стандартам: широкие коридоры, специальные входные группы и доступная инфраструктура.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.