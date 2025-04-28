Сергей Собянин: 19 вылетных магистралей Москвы будут обновлены

В Москве благоустроят 19 вылетных магистралей. Первые три проекта уже в работе, написал Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, после обновления Щелковского шоссе, Краснопрудной и Большой Черкизовской улиц улучшится транспортная доступность вокзала Восточный, станций метро и МЦК.

Вторым крупным проектом стало комплексное благоустройство Волгоградского проспекта и улицы Марксистская. Работы пройдут в семи районах.

Третий проект касается Проспекта 60-летия Октября и Профсоюзной улицы. На этих улицах расположена плотная застройка жилых зданий, рядом с которыми находятся станции метро, МЦД, несколько научных учреждений, торговых центров, музеев и храмов. Цель благоустройства этой зоны – обеспечить связность территории и сохранить транспортную функцию.

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