Собянин: 49 новых центров московского долголетия открылись в прошлом году

В прошлом году в городе открылись 49 новых центров московского долголетия. Участники проекта могут получить новую профессию, изучить иностранные языки или сыграть в мюзикле, отметил Сергей Собянин.

По его словам, в столице старшему поколению доступно уже девять программ профессиональной переподготовки. Можно стать, например, педагогом, экскурсоводом или графическим дизайнером, добавил он.

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