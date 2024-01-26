Город предоставил льготу по аренде детсаду на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский сад в столичном районе Ивановское перевели на льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Инвестор выполнил все условия и теперь будет платить порядка 1,8 тысячи рублей в год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, инвестор отремонтировал здание и выполнил требования программы. В результате перехода на льготную ставку аренды он каждый год сможет экономить 5,1 миллиона рублей, указал Ефимов.

Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, компания по итогам торгов арендовала здание для детсада весной прошлого года. Площадь объекта, расположенного по адресу улица Сталеваров, дом 28, – 1,8 тысячи квадратных метров, рассказал он.

Гаман уточнил, что договор аренды заключили на 49 лет, а льготная ставка предоставлена на оставшийся срок его действия. Каждый год инвестор должен будет подтверждать соответствие требованиям программы для сохранения льготы, заключил он.

Ранее Ефимов сообщал, что город выставил на торги по аренде бывший больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы. Победитель аукциона отреставрирует здание и откроет гостиницу по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Ему предстоит за пять лет привести постройку в порядок, оборудовать ее под гостиницу и начать работу, после чего инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды, уточнил заммэра.

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