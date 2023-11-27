Собянин открыл дорогу – связку между Волгоградским и Рязанским проспектами

Сергей Собянин открыл движение по соединительному участку на улице Окской от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта. Мэр Москвы отметил, что проект важный, так как улучшает транспортную доступность пяти районов столицы.

Градоначальник рассказал, что специалисты организовали сквозной проезд, отремонтировали грузовой двор над железнодорожной дорогой и оборудовали проезд, который соединил Рязанский и Волгоградский проспекты.

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