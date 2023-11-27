Столичные каршеринги работают в штатном режиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Операторы каршеринга "Делимобиль", BelkaCar и "Ситидрайв" работают в штатном режиме, несмотря на снегопад в столице, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервисов.

"Сервис работает как обычно. Весь автопарк переобут в зимнюю резину еще в конце октября. В часы пик для пользователей автоматически включается тариф "в пробке", при котором стоимость минуты дешевле обычного, но километры оплачиваются отдельно", – сказали в пресс-службе сервиса "Делимобиль".

В BelkaCar уточнили, что проблем в работе также не наблюдается, а водителей оперативно оповещают об изменениях погодных условий. В "Ситидрайве" сообщили, что сервис работает штатно, а техники компании выполняют свои задачи в усиленном режиме.

"Мы продолжаем внимательно контролировать техническое состояние наших авто и внимательно следим за тем, чтобы во всех автомобилях была залита зимняя омывающая жидкость, а внутри салона была щетка для чистки снега", – добавили в пресс-службе "Ситидрайва".

Снегопад, шедший в столичном регионе в ночь с 26 на 27 ноября, стал самым мощным за последние 40 лет на территории Московской области. По данным губернатора региона, на улицы и дороги Подмосковья вышли 3 тысячи человек и 2 тысячи единиц коммунальной техники. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Можайске, Видном, Лобне и Подольске.

Максимальная высота сугробов в регионе составила 25 сантиметров, а в Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 сантиметр снежного покрова. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, это в 3 раза выше нормы и соответствует показателям первой декады января.



Из-за непогоды в столице могут наблюдаться задержки в движении общественного транспорта, уточняли в Дептрансе Москвы. В частности, могут быть временно изменены маршруты.

Также в столичном комплексе городского хозяйства уточняли, что коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве. В ведомстве рассказывали, что на уборке задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации и дворников.

Новости часа: городские службы приступили к очистке улиц Москвы от снега