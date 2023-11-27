Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Более ста тысяч московских школьников участвуют в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". Ее новый сезон стартовал в сентябре. О том, как проходят соревнования, рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.



В рамках олимпиады школьники путешествуют по столице: они разгадывают загадки о зданиях и музеях, в игровой форме знакомятся с историей города и страны.

Мэр отметил, что для школьников открыто множество площадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.