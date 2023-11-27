Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 08:00

Город

Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Собянин назвал самые необычные новые станции столичного метро

Собянин призвал москвичей быть внимательными из-за непогоды с вечера 26 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 ноября

Собянин предупредил москвичей о снегопаде ночью 27 ноября

Новости часа: ряд станций метро построили по уникальным проектам – Собянин

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Новости часа: новые станции метро имеют уникальные конструкции – Собянин

Собянин назвал самые необычные станции Московского метрополитена

Собянин рассказал об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву

Более ста тысяч московских школьников участвуют в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". Ее новый сезон стартовал в сентябре. О том, как проходят соревнования, рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

В рамках олимпиады школьники путешествуют по столице: они разгадывают загадки о зданиях и музеях, в игровой форме знакомятся с историей города и страны.

Мэр отметил, что для школьников открыто множество площадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика