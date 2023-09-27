Собянин: новый корпус ГКБ № 31 им академика Савельевой планируется открыть в январе

Робот-протезист и уникальный рентген-аппарат появится в ГКБ № 31. Семь суперсовременных операционных позволят выполнять травматологические и ортопедические операции любой сложности.

В данный момент завершается строительство здания – оно уже готово на 80%. Сергей Собянин рассказал об этом в ходе осмотра на улице Лобачевского.

Когда корпус примет первых пациентов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.