27 сентября, 22:15Город
Собянин: новый корпус ГКБ № 31 им академика Савельевой планируется открыть в январе
Робот-протезист и уникальный рентген-аппарат появится в ГКБ № 31. Семь суперсовременных операционных позволят выполнять травматологические и ортопедические операции любой сложности.
В данный момент завершается строительство здания – оно уже готово на 80%. Сергей Собянин рассказал об этом в ходе осмотра на улице Лобачевского.
Когда корпус примет первых пациентов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.