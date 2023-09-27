27 сентября, 11:23Город
В Москве 139 автобаз коммунальной техники подготовили к осенне-зимнему сезону
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к осенне-зимнему сезону 139 автомобильных баз коммунальной техники. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В ходе подготовительных работ на территориях баз отремонтировали асфальт, проверили и обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения.
"На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Противогололедные материалы будут храниться в контейнерах. На них к предстоящему сезону обновили краску и надписи. Сами контейнеры будут установлены около столичных объектов транспортной и социальной инфраструктуры.
Ранее Сергей Собянин заявил о полной готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону. В ходе предварительных мероприятий в столице было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе 34,6 тысячи жилых домов.
Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону
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