В Москве 139 автобаз коммунальной техники подготовили к осенне-зимнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к осенне-зимнему сезону 139 автомобильных баз коммунальной техники. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ходе подготовительных работ на территориях баз отремонтировали асфальт, проверили и обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения.

"На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Противогололедные материалы будут храниться в контейнерах. На них к предстоящему сезону обновили краску и надписи. Сами контейнеры будут установлены около столичных объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

Ранее Сергей Собянин заявил о полной готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону. В ходе предварительных мероприятий в столице было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе 34,6 тысячи жилых домов.



Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону