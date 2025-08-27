Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 09:45

Мэр Москвы

Собянин представил концепцию Депозитарно-выставочного центра в Коммунарке

Собянин представил концепцию Депозитарно-выставочного центра в Коммунарке

Сергей Собянин рассказал о подготовке Москвы к новому отопительному сезону

Собянин заявил, что в столице появятся 11 круглогодичных спортивных площадок

Собянин: в Москве будет создано еще 15 современных пространств для отдыха у воды

Собянин: беспилотный рельсовый транспорт будет развиваться в первую очередь

Собянин: более 74 тыс зданий в Москве подготовили к отопительному сезону

Собянин: двигаемся к созданию нового промышленного потенциала Москвы

Собянин: детский сад с бассейном построен в Бескудниковском районе

Собянин назвал города, куда планируется продлить центральные диаметры

Собянин: программа реновации позволит сохранять Москву всегда молодой

В Коммунарке построят новый Депозитарно-выставочный центр. О проекте, который станет новой архитектурной доминантой ТиНАО, рассказал в личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, в задачи центра войдет не только хранение предметов музейного фонда, но и вовлечение части из них в активную культурную жизнь. Общая площадь здания превысит 70 тысяч квадратных метров. В экспозиционно-выставочных залах смогут одновременно находится до 4 тысяч посетителей. Также будут созданы уютные общественные пространства, административные помещения и высокотехнологичный реставрационный центр с рабочими мастерскими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультурагородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика