Собянин представил концепцию Депозитарно-выставочного центра в Коммунарке

В Коммунарке построят новый Депозитарно-выставочный центр. О проекте, который станет новой архитектурной доминантой ТиНАО, рассказал в личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, в задачи центра войдет не только хранение предметов музейного фонда, но и вовлечение части из них в активную культурную жизнь. Общая площадь здания превысит 70 тысяч квадратных метров. В экспозиционно-выставочных залах смогут одновременно находится до 4 тысяч посетителей. Также будут созданы уютные общественные пространства, административные помещения и высокотехнологичный реставрационный центр с рабочими мастерскими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.