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27 июля, 10:45

Мэр Москвы

Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

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Сергей Собянин поздравил в своем телеграм-канале сотрудников столичных центров госуслуг с профессиональным праздником. Он отмечается в России 27 июля.

В московских офисах "Мои документы" работает уже свыше 10 тысяч специалистов. Ежедневно они помогают жителям столицы получать более 300 государственных услуг. Кроме того, они сопровождают москвичей в различных социально значимых проектах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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