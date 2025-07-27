Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил в своем телеграм-канале сотрудников столичных центров госуслуг с профессиональным праздником. Он отмечается в России 27 июля.

В московских офисах "Мои документы" работает уже свыше 10 тысяч специалистов. Ежедневно они помогают жителям столицы получать более 300 государственных услуг. Кроме того, они сопровождают москвичей в различных социально значимых проектах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

