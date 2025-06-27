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27 июня, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: первую в России промышленную CAR-T-терапию провели в Москве

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В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию. О внедрении новейшей технологии сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Суть метода заключается в том, что из организма пациента выделяют лейкоциты, которые затем модифицируют в лаборатории для борьбы с опухолевыми клетками. В столице CAR-T-терапия была применена для лечения 12-летнего пациента с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Терапия прошла успешно: пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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