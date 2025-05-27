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27 мая, 09:45

Мэр Москвы

Собянин: сервисами mos.ru воспользовались уже более 5 млрд раз

Собянин: сервисами mos.ru воспользовались уже более 5 млрд раз

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Цифровыми сервисами на портале mos.ru воспользовались уже более 5 миллиардов раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Юбилейным стал запрос на отказ от бумажной версии Единого платежного документа – этой функцией с декабря воспользовались свыше 16,5 тысячи раз.

Сегодня на портале доступно более 450 онлайн-сервисов, их число продолжает расти. Первые цифровые услуги в столице появились в 2011 году. В ближайшем будущем планируется внедрение решений на основе искусственного интеллекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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