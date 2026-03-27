Сергей Собянин: завершена реставрация главных символов Московского ипподрома

Сергей Собянин объявил о завершении реставрации главных символов Центрального Московского ипподрома – квадриги с конными скульптурами. Работы проводились непосредственно на месте на высоте более 20 метров, чтобы сохранить все элементы композиции.

Специалисты укрепили металлические каркасы, восполнили утраты, запаяли трещины и восстановили авторскую пластику. В главном корпусе ипподрома продолжаются отделочные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.